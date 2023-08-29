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НовостиОбщество29 августа 2023 8:26

Во Владимирской области в 30 деревнях отключат свет

Отключение электричества связано с ремонтными работами
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29 августа 30 деревень Александровского района останутся без света, сообщают «Александровские вести». Отключение связано с проведением ремонтных работ.

До 16 часов света не будет в деревнях Колпаково, Наумово, Афанасьево, Степаниха, до 15 часов - в деревнях Рюменское и Копылиха. До 11 часов - в деревнях Бакино, Мячково, Буньково, Большое Маринкино, Вязьмино, Большое Шимоново, Бельтеевка, Башкино, Николаевка, Каблуково, Межаково, Шимохтино, Шихово, Клемячево, Новоселка-Кудрино, Прокофьево, Козлаково, Поречье, Рябинино, Бутырки, Демьяново, Высоково, Куликовка, Четверть, Паткино.