Во Владимире открыли движение по улице Белоконской

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Продолжаются работы по ремонту, реконструкции и техническому перевооружению городских тепловых сетей.

Уже завершены работы по техническому перевооружению тепловых сетей в районе дд. №№ 89, 95, 95-а, 76, 78 по ул. Горького и д. № 4 по ул. Белоконской, которые проводились с 27 июня 2023 года. На этом участке специалисты заменили 520 погонных метров трубы диаметром 400 мм. Новые трубы предварительно изолированы и оснащены системой оперативно-диспетчерского контроля. Стоимость работ составила 40 млн. руб.

Особое внимание было уделено восстановлению благоустройства после производства работ. На указанном участке было восстановлено более 2000 кв. м поврежденного асфальтового покрытия на проезжей части дороги и около 1500 кв. м. тротуара. На период проведения работ было ограничено движение всех видов транспорта по ул. Белоконской от проспекта Строителей до ул. Горького, а также был ограничен проезд на территории ВлГУ, управления ЖКХ администрации г. Владимира, МУП «Владимирводоканал».

Движение на этом участке дороги уже возобновлено.

Всего в межотопительный период Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» заменит 11 км тепловых сетей и 12 км тепловой изоляции. На ремонтную программу и техническое перевооружение теплосетевой инфраструктуры Владимира в 2023 году направлено 630 млн рублей.