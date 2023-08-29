Житель Коврова украл трубы весом почти в полтонны

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Оперуполномоченные уголовного розыска МО МВД России «Ковровский» задержали 26-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в краже.

Установлено, что мужчина проник в расселенный двухэтажный дом, расположенный на улице Абельмана, откуда из подъезда похитил чугунные трубы общим весом 418 килограммов, стоимостью более 7 тысяч рублей. Похищенные трубы он сдал в пункт приема металлолома, а вырученную сумму денег потратил на личные нужды, сообщили в областном УМВД.

Мужчина признался в совершении преступления и возместил причиненный материальный ущерб. На него завели уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Ковровского района.