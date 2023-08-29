Во Владимире жительницу Москвы отправили в колонию за сбитых на М-7 пешеходов

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ленинский районный суд Владимира рассмотрел уголовное дело по обвинению жительницы Москвы в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель и тяжкий вред здоровью человека.

Судом установлено, что 3 мая 2023 года женщина ехала по федеральной трассе М-7 «Волга» со стороны Нижнего Новгорода в сторону Москвы.

На 180 километре автодороги она заметила выбоины в асфальте и решила их объехать. Не снижая скорости, женщина вывела машину на обочину, где сбила двух человек. К сожалению, один от полученных травм скончался, другой получил тяжелые травмы.

Сама женщина вину полностью признала. С учетом всех обстоятельств суд приговорил ее к 3 годам колонии-поселения, а также лишил права управления транспортными средствами на срок 2 года 9 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.