За неделю во Владимирской области от клещей пострадало 60 человек

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За прошлую неделю во Владимирской области в больницы из-за присасывания клещей обратилось 60 человек, среди них 11 детей.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (25.03.2023) в лечебно – профилактические организации Владимирской области обратилось 2504 человека, в том числе 582 ребёнка. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» обнаружил 8 положительных находок иксодового клещевого боррелиоза среди клещей, снятых с людей.