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НовостиОбщество29 августа 2023 5:44

В школы Владимира пойдут больше 40 тысяч учеников

4637 детей сядут за парты в первый раз
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году в школы Владимира пойдет учиться более 40 400 ребят. Для 4637 мальчишек и девчонок прозвенит первый в их жизни школьный звонок.

Как сообщил мэр Дмитрий Наумов, в этом учебном году планируется организация обучения в две смены в 24 образовательных организациях Владимира. В общей сложности, во вторую смену будут учиться около 7400 учащихся, в том числе 4100 учащихся начальных классов.

Ряд вакансий в образовательных учреждениях города открыт. Как правило это учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, английского языка. Для ликвидации дефицита кадров сотрудничают с Владимирским государственным университетом. Ведется работа по заключению целевых договоров на обучение по педагогическим специальностям.