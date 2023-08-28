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НовостиПроисшествия28 августа 2023 14:21

Во Владимире загорелась крыша ТЦ «Ивановские мануфактуры»

Во Владимирской области пожарные выехали на тушение кровли торгового центра
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Илья АРХИПОВ

Жители Владимира рассказали о столбе черного дыма, который поднимался с северо-восточной части города и был виден даже на Октябрьском проспекте.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Владимирской области, около 17.00 диспетчерам Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании кровли торгового центра «Ивановские мануфактуры», на место выехали пожарные подразделения.

Пока информация о площади пожара, его характере и наличии пострадавших уточняется.