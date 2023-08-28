Во Владимире из-за горящей свечи произошел пожар в жилом доме

Фото: РОССОЮЗСПАС Владимирской области

Как сообщает РОССОЮЗСПАС Владимирской области, 28 августа спасателям поступила информация о том, что в квартире дома №2 по улице Лесная микрорайона Лесной происходит задымление.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали из дома трех человек и обнаружили, что возгорание успели потушить сами жильцы до прибытия профессионалов.

К счастью, разгореться огню не удалось. Как выяснилось, пожилая хозяйка оставила дома горящую свечку и ушла в магазин, в результате чего и случился инцидент. Никто из людей не пострадал, да и сама квартира серьезных повреждений не получила.