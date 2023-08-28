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НовостиОбщество28 августа 2023 11:25

В Юрьев-Польском районе сорвали срок разработки проекта капремонта больницы

Нарушение вскрылось в ходе проверки, проведенной районной прокуратурой
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки установлено, что 8 июля 2022 года между Юрьев-Польской центральной районной больницей и компанией ООО «БМ-Интеграция» был заключен договор на разработку проектно-сметной документации по ремонту части здания стационара в селе Небылое. Стоимость контракта составила 1,7 миллиона рублей.

Однако подрядчик не смог полностью выполнить работы вовремя, поэтому на гендиректора фирмы было возбуждено дело об административном правонарушении, его оштрафовали на 70 тысяч рублей. Также виновный сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности.

Что касается необходимых работ, то они в настоящее время полностью завершены.