Во Владимире курьер мошенников забрал у пожилой женщины 300 тысяч рублей

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению жителя столицы региона в мошенничестве.

По версии следствия, парень в апреле текущего года через интернет вступил в сговор с неизвестным гражданином на обман людей и получение от них денег. Схема была «стандартной» - владимирцам сообщали о родственниках, якобы попавших в ДТП, и просили деньги на освобождение от уголовной ответственности.

Под таким предлогом подельник жителя Владимирской области потребовал от 84-летней пенсионерки деньги, и та передала приехавшему к ней курьеру 300 тысяч рублей. Однако курьер в итоге был задержан.

Вину молодой человек признал. Оказалось, что к тому моменту деньги пенсионерки он успел перевести, оставив себе небольшой процент. Свой поступок он объяснил желанием заработать.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ленинский районный суд Владимира.