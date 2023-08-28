В Гусь-Хрустальном пропавшая 9-летняя девочка найдена живой

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в отделе информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, объявленная в розыск девочка 2014 года рождения из Гусь-Хрустального была благополучно обнаружена, с ней все в порядке.

Сейчас она находится в местном отделе полиции, и в скором времени ее передадут законным представителям.

Ранее представители поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Владимирской области сообщали о розыске маленького ребенка, пропавшего днем в воскресенье. Теперь поисковые мероприятия завершены.