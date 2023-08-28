Жителей Владимирской области на 1 сентября ждет жара

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лето во Владимирской области еще не закончилось. Как сообщают представители портала "Гисметео", 1 сентября в регионе ожидается самая настоящая жара.

Теплеть во Владимире начнет еще с четверга, 31 августа, когда днем воздух прогреется до +24 градусов. А в пятницу, 1 сентября школьников ждет и вовсе +26 градусов. При этом в течение всей недели будет ясно и солнечно, в том числе и в первый день осени.

А вот в субботу, 2 сентября синоптики прогнозируют дождь в течение всего дня. За сутки выпадет более 5 миллиметров осадков. Правда, похолодания не прогнозируется - днем будут вполне комфортные +23 градуса.