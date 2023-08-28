Во Владимире полицейские задержали похитителя дорогих рыболовных снастей

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в отдел полиции Ленинского района обратился 43-летний житель столицы региона, рассказавший о краже у него спиннингов на сумму более 56 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что собирался на рыбалку и вытащил к подъезду свой рыбацкий скарб, в том числе тубус со спиннингами.

Загрузив в автомобиль вещи, рыболов уехал, но тут же вспомнил о тубусе и вернулся назад, однако на месте его не оказалось.

Сотрудники уголовного розыска опросили свидетелей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных во дворе. Оказалось, что к краже может быть причастен 29-летний парень, ранее уже судимый за кражи. Вскоре его задержали и он признался, что действительно забрал снасти. К тому же молодой человек успел продать спиннинги, однако полицейским удалось найти покупателя и изъять снасти, которые вернули вместе с тубусом законному владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, на время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.