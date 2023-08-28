Во Владимирской области разыскивается 9-летняя девочка

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Владимирской области, разыскивается Надежда Родимушкина 2014 года рождения, жительница города Гусь-Хрустальный.

С 27 августа ее местонахождение неизвестно. Приметы Надежды: рост 135 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, голубые глаза. На момент исчезновения была одета в черную футболку с надписью и белые шорты.

Всем, кому может быть что-либо известно о ее местонахождении, просьба сообщить в ближайший отдел полиции, либо по телефонам «02», «102», «112», либо на «горячую линию» ПСО «Лиза Алерт» по телефону 8 800 700 54 52. Поиски ребенка продолжаются.