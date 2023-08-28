Во Владимирской области сотрудники МЧС на местах ДТП спасли 57 человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в совещании принял участие заместитель начальника чрезвычайного ведомства региона полковник Павел Литов, который доложил об итогах работы подразделений ведомства на местах дорожно-транспортных происшествий.

Всего с начала текущего года подразделения регионального ГУ МЧС 712 раз выезжали на места ДТП. Из них 198 раз выезды пришлись на федеральные трассы, и 514 раз на местные и региональные дороги. Среднее время прибытия подразделений составило 8,1 минуты.

Из разбитых машин было деблокировано 19 погибших, еще 57 человек спасено, 23 гражданина получили помощь, которая не влияла на состояние их жизни и здоровья.

Также на местах аварий сотрудники МЧС проводили тушение загоревшихся машин, смывали разлившееся топливо, удаляли стекла и ставили машины на колеса.