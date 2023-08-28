В Суздальском районе жители села пожаловались на проблемы благоустройства

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в надзорное ведомство Суздальского района обратились жители села Семеновское-Красное, которые пожаловались на отсутствие опиловки деревьев, окоса травы, на необходимость ремонта дороги и многие другие проблемные вопросы.

В ходе проверки прокуратура подтвердила доволы селян, обнаружив нависшие над электрическими проводами на улицах Центральная и Запрудная, а также частично на улице Зеленая ветви деревьев. По данному факту руководству энергетической компании внесено представление, сейчас работы по опиловке проводятся.

Также у пруда, на детской площадке, у памятника и на дороге, ведущей к улице Зеленая, оказалась не скошена трава.

На улице Запрудная прокуратура действительно обнаружила слишком глубокие колеи на проезжей части, в связи с чем обратилась в Суздальский районный суд, потребовав от местных властей привести дорогу в порядок.

Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.