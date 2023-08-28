Во Владимирской области планируется восстановить 323 гектара леса

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает Министерство лесного хозяйства Владимирской области, в рамках нацпроекта «Экология» грядущей осенью планируется произвести посадку леса на общей площади в 323 гектара. Сейчас производится проверка и утверждение соответствующих проектов, заключение договоров и закупка саженцев.

Главной задачей в Минлесхозе региона назвали проведение посадки в сентябре-октябре, которые считаются лучшими агротехническими сроками.

Что касается планового лесовосстановления, то за 9 месяцев текущего года все нормы выполнены, весной посадили лес на 3300 гектарах.

Всего же с 2019 года лес восстановили на площади 1300 гектаров.