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НовостиОбщество28 августа 2023 6:04

Во Владимирской области планируется восстановить 323 гектара леса

Грядущей осенью начнутся лесовосстановительные работы во всем регионе
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: правительство Владимирской области

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает Министерство лесного хозяйства Владимирской области, в рамках нацпроекта «Экология» грядущей осенью планируется произвести посадку леса на общей площади в 323 гектара. Сейчас производится проверка и утверждение соответствующих проектов, заключение договоров и закупка саженцев.

Главной задачей в Минлесхозе региона назвали проведение посадки в сентябре-октябре, которые считаются лучшими агротехническими сроками.

Что касается планового лесовосстановления, то за 9 месяцев текущего года все нормы выполнены, весной посадили лес на 3300 гектарах.

Всего же с 2019 года лес восстановили на площади 1300 гектаров.