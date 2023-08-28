В Юрьев-Польском районе капитально отремонтировали ФАП

фото со страницы регионального Минздрава

В селе Подолец Юрьев-Польского района завершился капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Стоимость контракта - более 2 миллионов рублей, сообщают в региональном Минздраве.

В фельдшерско-акушерском пункте заменили кровлю, отремонтировали фасад и входную группу, выполнили работы по внутренней отделке помещений и прокладке инженерных сетей.

Подолецкий ФАП обслуживает 329 человек из шести населенных пунктов: с. Подолец, д. Княжиха, м. Шордога, с. Сваино, с. Иворово, д. Хорошовка.

Также в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» близится завершение капитального ремонта: врачебной амбулатории в с. Торчино Суздальского района; ФАПа в с. Ополье Юрьев-Польского района; ФАПа в с. Новобусино Кольчугинского района.

Ремонтные работы на всех объектах завершатся до конца сентября.