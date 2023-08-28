фото со страницы регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства

Во Владимирской области на новых участках трасс поставили 21 дорожную камеру, сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

С 28 августа по 3 сентября передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог: а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 12 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 18 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 19 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» 323 км; а/д М-7 «Волга» 128 км; а/д М-7 «Волга» 110 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 4 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 8 км; а/д М-7 «Волга» 137 км; а/д М-7 «Волга» 245 км; а/д М-7 «Волга» 290 км; а/д М-7 «Волга» 294 км; а/д Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма 12 км; а/д Владимир-Муром-Арзамас 19 км; а/д Владимир-Улыбышево-Коняево 8 км.