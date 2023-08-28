Владимирское "Торпедо" уступило в матче с ФК "Луки-Энергия"

фото со страницы владимирского "Торпедо" в ВКонтакте

27 августа владимирское "Торпедо" провело очередной гостевой поединок. В Великих Луках на стадионе «Экспресс» владимирские футболисты встретились с местным клубом "Луки-Энергия".

Однако одержать победу черно-белым не удалось. Они потерпели поражение со счетом 3:2. Голы забили Даниил Тимофеев и Дени Далиев. По словам главного тренера Александра Горбачева, футболисты продолжают совершать грубейшие ошибки в обороне, что и приводит к такому результату.

- Все проблемы начались летом, когда у игроков закончились контракты. Многие поехали на просмотры и было непонятно, вернутся они или нет. Уехал Далиев, потом вернулся в плохом состоянии - не играет ни в обороне, ни в атаке, голов не забивает, - говорит Александр Горбачев. - У многих уровень слабый, отсюда и поражения.

Следующую игру владимирское "Торпедо" проведет 3 сентября. Дома они встретятся со "Звездой" из Санкт-Петербурга.