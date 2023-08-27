За 7 месяцев во Владимирской области завели 33 уголовных дела на подростков

фото СУ СКР по Владимирской области

За 7 месяцев следователи регионального управления СК завели 33 уголовных дела о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Всего расследовано 47 таких преступлений, из которых 29 относятся к категории тяжких и особо тяжких.

В текущем году не было убийств и изнасилований, совершенных подростками. Среди самых распространенных преступлений - кражи, грабежи, угоны и связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Следственное управление напоминает, что родители несут ответственность за воспитание и развитие детей. Им следует знать круг общения ребенка, где и с кем он проводит свой досуг, какие ресурсы в интернете посещает, регулярно беседовать с детьми о недопустимости нарушения закона и совершения преступлений.