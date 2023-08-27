В Коврове пройдет массовая проверка автомобилей

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Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения. Своевременное выявление таких нарушений – одна из приоритетных задач дорожно-патрульной службы, говорят в областном УМВД.

Для усиления профилактической работы сотрудники отдельной специализированной роты ДПС Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области 27 августа в Коврове проведут рейды.

Сотрудники полиции обращаются к участникам дорожного движения с просьбой сообщать информацию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65.