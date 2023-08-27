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НовостиПроисшествия27 августа 2023 7:34

В Муроме сгорел дом и две постройки

Во Владимирской области произошел пожар, охвативший 136 квадратных метров
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

27 августа в 00.27 поступило сообщение о пожаре жилого дома в Муроме, в микрорайоне Карачарово, ул. Демьяна Бедного, д. 22.

По прибытии пожарных подразделений горел один жилой дом и две постройки, а также повреждена кровля второго жилого дома. Предварительная площадь пожара - 136 квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 20 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.