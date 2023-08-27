Город Александров отметил 510-й день рождения

фото из группы музея-заповедника "Александровская слобода"

26 августа свой день рождения отметил город Александров. Ему исполнилось 510 лет. Город известен далеко за пределами Владимирской области как вотчина знаковой фигуры истории нашей страны - Ивана Грозного. 17 лет Александровская слобода была столицей Руси.

Главной изюминкой программы стал "Иванов день" - единственный в России, когда празднуют именины царя Иоанна Грозного.

На Потешном дворе музея-заповедника «Александровская Слобода» прошло театрализованное действо «Много желать - добра не видать!». Состоялась конная джигитовка, гости увидели дрессированного медведя и выступление ансамбля народной музыки «Вишенка».

Весь день проходила эксклюзивная экскурсия по государеву дворцу с «приветствием» от опричной стражи, визитом в палату к Ивану Грозному, трапезой с особым угощением и, конечно, «Выбором царской невесты». Гости попробовали блюда, приготовленные по старинным рецептам: сбитень, лепешки, рыбу на костре, свинину с яблоком и медом, кашу с мясом и белыми грибами, рыбу под соусом из хрена и гарниром из репы, свинину под ореховым соусом, калью, язык в сметанном соусе, свекольный квас, кулебяки, расстегаи.