Таксист украл телефон у заснувшего владимирца

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

38-летний владимирец уснул на остановке с областной столице, с когда проснулся, обнаружил, что у него пропал дорогой телефон. Как сообщили в УМВД России Владимирской области, причиненный ущерб составил 20 000 рублей.

Благодаря записям уличных камер видеонаблюдения оперативники установили, что ранним утром к спящему потерпевшему подходил водитель проезжавшего мимо автомобиля такси. Позднее по подозрению в совершении хищения был задержан ранее судимый проживающий в Суздальском районе 39-летний мужчина.

Задержанный признал вину и зотя телефон он успел продать, ущерб потерпевшему он возместил. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная из одежды, находившейся при потерпевшем). Мужчину отправили под домашний арест.