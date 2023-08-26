Во Владимирской области названы сроки охоты на пушных зверей

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщили в Инспекции надзора и охраны животного мира Владимирской области, в регионе определены сроки охоты на добычу пушных видов охотничьих животных. Охота будет разрешена на зайцев (беляк, русак), лисицу и енотовидную собаку с 15 сентября этого года по 29 февраля 2024 года. Кстати, именно лисы и енотовидные собаки чаше всего в нашем регионе являются переносчиками бешенства. Также можно будет охотиться на норку американскую, хорей (лесной, степной), белку, горностая и ласку, но чуть позже - с 15 октября по 29 февраля следующего года.

Естественно, всём охотникам понадобится разрешение на добычу пушных видов охотничьих животных в общедоступные угодья Владимирской области. Выдавать их начнут с 28 августа.