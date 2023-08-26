На владимирских дорогах появится 60 новых камер

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Администрация региона анонсировала закупку новых дорожных камер для фиксации нарушений ПДД. При этом приобретут их больше, чем планировали. Также власти готовы рассмотреть и возможность дополнительного установить новых «лежачих полицейских», о которых просили жители. В первую очередь их постараются установить перед школами, детскими садами и социальными учреждениями.

На такие шаги чиновники идут из-за высокой смертности в результате аварий на дорогах: за семь месяцев этого года уже погибли 110 человек, а всего произошло 950 аварий. Как сообщил губернатор Александр Авдеев, в основном причинами аварий с тяжелыми последствиями становятся выезд на «встречку», обгон, превышение скорости, вождение в нетрезвом виде.

Чтобы изменить ситуацию, решено за счет областного бюджета приобрести 60 видеокамер вместо 27, как планировалось. Власти верят, что комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения, установленные на трассах, заставят водителей быть аккуратнее, чтобы избежать штрафов.

Кстати, сами жители считают, что снизить аварийность на дорогах поможет возвращение постов ГИБДД и расширение двухполосных трасс.