Управляющую компанию в Александрове накажут за упавшее на машину старое дерево

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Александрова подал в суд на управляющую компанию «Потенциал». Он потребовал возместить ущерб, причиненный его автомобилю в результате падения дерева. Как установил Александровский городской суд, во время сильного ветра на машину, припаркованную во дворе многоэтажки, упала ветка сухого дерева. В результате машина пострадала.

Жильцы дома не раз обращались в управляющую компанию, прося обращать и вырубить аварийные деревья, последнее такое обращение была незадолго до падения веток на машину. С жалобами на бездействие УК жители обращались в администрацию Александровского района, Александровскую городскую прокуратуру и в Инспекцию государственного жилищного надзора Владимирской области. Но несмотря на принятие общим собранием собственников решения о спиле деревьев и выдаче ООО "Потенциал" порубочного билета на удаление аварийных деревьев, их не вырубили.

Также в компании не стали добровольно возмещать ущерб, причиненный автомобилю. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области, назначенная судом дендрологическая и оценочная экспертиза подтвердили: единственной причиной отлома ветки дерева стало отсутствие омолаживающей и санитарной обрезки и кронирования растительности во дворе. А эти занятия входят в обязанности управляющей компании. В итоге суд обязал управляющую компанию полностью возместить ущерб, который экспертиза оценила в 116 тысяч рублей. Также её обязали оплатить проведение экспертизы, независимую оценку и госпошлину. Решение суда в законную силу не вступило.