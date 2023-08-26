Владимирская область получит дополнительные деньги на обеспечение жителей чистой водой

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Как сообщают в Правительстве России, в 2023 году 11 регионов получат дополнительное финансирование на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения. Деньги поступят в Башкортостан, Дагестан, Калмыкию, Якутию, Карачаево-Черкесскую Республику, Архангельскую область, Владимирскую область, Костромскую область, Липецкую область, Нижегородскую область и Ульяновскую область.

В общей сложности на дополнительное финансирование выделят более 843 миллионов рублей. Эти средства направят на обновление системы водоснабжения и простимулировать реализацию проекта «Чистая вода». Сколько именно денег выделят Владимирской области пока неизвестно, но прийти они должны в скором времени.