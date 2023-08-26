В Петушках ветеринары спасли попавшую в мазут собаку

Скриншот с видео Госветинспекции Владимирской области

За помощью к ветеринарам обратился хозяин собаки Тедди ещё 21 августа. Как оказалось, во время прогулки домашний любимец провалился в яму с мазутом.

Как рассказали в Госветинспекции региона, специалисты структурного подразделения «Петушинская районная СББЖ» помогли улалить с собаки большое количество мазута. Пес стойко перенес многочисленные купания и всё неприятные процедуры, в том числе и бритье. Сейчас «Тедди» дома и чувствует себя хорошо и вернулся домой.

В Госветинспекции Владимирской области просят не отпускать животных гулять без присмотра. Кстати, это не первый случай этим летом, когда животные страдают от мазута. В июне в Муроме собака едва не погибла, свалившись в яму с мазутом около котельной. После этого участок решили огородить.