Во Владимирской области с начала года МЧС 712 раз выезжало на места ДТП

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в совещании принял участие заместитель начальника чрезвычайного ведомства региона полковник Павел Литов.

Всего с начала текущего года подразделения регионального ГУ МЧС 712 раз выезжали на места дорожно-трансопртных происшествий. Из них 198 раз на федеральные трассы, и 514 раз на местные и региональные дороги. При этом среднее время прибытия подразделений к месту ДТП составило 8,1 минуты.

Из разбитых машин деблокировано 19 погибших, еще 57 человек спасено, 23 гражданина получили помощь, которая не влияла на состояние их жизни и здоровья.

Также на местах аварий сотрудники МЧС проводили тушение загоревшихся машин, смывали разлившееся топливо, удаляли стекла и ставили машины на колеса.