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НовостиОбщество25 августа 2023 13:04

Во Владимире взяли под охрану забор начала XX века на Студеной горе

Ограда уже начала разрушаться
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото Инспекции госохраны культурного наследия Владимирской области

Фото Инспекции госохраны культурного наследия Владимирской области

Вековой забор богадельни Зинаиды Рахмановой на Студеной горе во Владимире взяли под охрану. Как сообщили в региональной инспекции госохраны, ограду включили в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Ограда здания богадельни Зинаиды Рахмановой 1907-1917 года выполнена в стиле модерн. Интересно, что во Владимире почти не осталось сохраненных в первоначальном виде каменных оград этого времени у зданий гражданской архитектуры.

Надо заметить, что за век забор сильно обветшал. Кто будет его содержать и приводить в порядок, пока неизвестно.