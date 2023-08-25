Во Владимире заказали проект второго моста через Клязьму за 120 миллионов рублей

проект с сайта мэрии

Региональное Правительство ищет проектировщика дороги от площади Фрунзе к микрорайону Заклязьменский со строительством второго моста через Клязьму. На работы выделили 120 миллионов рублей.

Согласно техзаданию, протяженность четырехполосной дороги составит порядка 3,5 км. Направления движения разделят центральной полосой. Также предусмотрят велопешеходную дорожку шириной 4 метра, две остановки и линии для троллейбусов.

Кроме того, для того чтобы проложить дорогу, необходимо построить мост через Клязьму, а также путепровод через железную дорогу. Также нужно возвести развязку на площади Фрунзе.

Подготовить документацию и получить положительное заключение госэкспертизы необходимо ко 2 августа 2024 года.