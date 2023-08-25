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НовостиОбщество25 августа 2023 11:45

Во Владимире заказали проект второго моста через Клязьму за 120 миллионов рублей

Его должны спроектировать за год
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
проект с сайта мэрии

проект с сайта мэрии

Региональное Правительство ищет проектировщика дороги от площади Фрунзе к микрорайону Заклязьменский со строительством второго моста через Клязьму. На работы выделили 120 миллионов рублей.

Согласно техзаданию, протяженность четырехполосной дороги составит порядка 3,5 км. Направления движения разделят центральной полосой. Также предусмотрят велопешеходную дорожку шириной 4 метра, две остановки и линии для троллейбусов.

Кроме того, для того чтобы проложить дорогу, необходимо построить мост через Клязьму, а также путепровод через железную дорогу. Также нужно возвести развязку на площади Фрунзе.

Подготовить документацию и получить положительное заключение госэкспертизы необходимо ко 2 августа 2024 года.