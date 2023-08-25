Митрополит Тихон продолжит возглавлять Владимирскую епархию

фото пресс-службы Владимирской епархии

24 августа на заседании Святейшего Синода Русской православной церкви рассмотрели прошение митрополита Владимирского и Суздальского Тихона на имя Патриарха Московского и всея Руси об уходе на покой в связи с достижением им 75-летия.

На заседании было постановлено: «Благословить Преосвященному митрополиту Владимирскому и Суздальскому Тихону продолжить управление Владимирской епархией».

Напомним, что главой Владимирской митрополии он был назначен 28 декабря 2018 года. До этого архиепископом Владимирским и Суздальским был Евлогий.