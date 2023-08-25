Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 августа 2023 11:17

Митрополит Тихон продолжит возглавлять Владимирскую епархию

Он возглавляет владимирскую метрополию с 2018 года
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото пресс-службы Владимирской епархии

фото пресс-службы Владимирской епархии

24 августа на заседании Святейшего Синода Русской православной церкви рассмотрели прошение митрополита Владимирского и Суздальского Тихона на имя Патриарха Московского и всея Руси об уходе на покой в связи с достижением им 75-летия.

На заседании было постановлено: «Благословить Преосвященному митрополиту Владимирскому и Суздальскому Тихону продолжить управление Владимирской епархией».

Напомним, что главой Владимирской митрополии он был назначен 28 декабря 2018 года. До этого архиепископом Владимирским и Суздальским был Евлогий.