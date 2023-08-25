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НовостиОбщество25 августа 2023 10:02

Двое строителей моста в Муроме через суд добились положенных выплат

Работодатель задолжал мужчинам зарплату за два месяца
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое жителей Лакинска осенью прошлого года заключили трудовые договора с подрядчиком из Омска. Мужчин отправили на строительство вантового моста на трассе М-12 в Муроме.

В ноябре 2022 года трудовые договора были расторгнуты, однако положенные при увольнении выплаты работники не получили. Тогда мужчины пошли с иском в суд. Они требовали взыскать зарплату за два месяца, проценты за просрочку и компенсацию морального вреда.

На заседание ни ответчик, ни его представитель не пришли. Заочным решением Собинский городской суд взыскал с подрядчика по 79 тысяч рублей невыплаченной зарплаты за два месяца, по 6 тысяч рублей процентов за просрочку выплат за 154 дня и моральную компенсацию по 3 тысячи рублей каждому рабочему.