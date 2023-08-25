Во владимирскую ОДКБ поставили томограф экспертного класса

Фото со страницы ОДКБ

Единственный во Владимирской области магнитно-резонансный томограф MAGNETOM Aera от Siemens теперь работает в ОДКБ.

Уникальный аппарат позволяет проводить исследования экспертного уровня для самых сложных диагностических задач, стоящих перед клиниками самого высокого уровня. Это исследования для всех анатомических областей детям любого возраста, такие как МРТ головного мозга, органов брюшной полости, суставов, онкологии, исследования с контрастом и многие другие.

Врачи ОДКБ могут работать с программами для проведения МРТ новорожденным и недоношенным детям.

Кабинет МР-томографии оформили так, чтобы было комфортно маленьким пациентам. За счет удобной для пациентов конструкции магнита, благодаря открытому туннелю шириной 70 см и подсветке туннеля обеспечивается минимизации вероятности возникновения клаустрофобии.

Исследования проводятся по направлению лечащего врача бесплатно по системе ОМС.