10 учителей из Владимирской области победили в конкурсе Минпросвещения России

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

В мае проводился конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. От Владимирской области сразу 10 победителей:

Ольга Авдеева, учитель начальных классов школы № 8 г. Владимира, Маргарита Баранова, учитель физики школы № 7 им. гвардии капитана В. А. Фёдорова г. Владимира, Артём Мочалов, учитель истории и обществознания школы № 10 г. Гусь-Хрустального, Лариса Николаева, учитель технологии школы № 36 г. Владимира, Екатерина Пухова, учитель начальных классов лицея № 1 окр. Муром, Наталья Рыбина, учитель математики школы № 15 г. Владимира, Наталья Савельева, учитель иностранного языка гимназии № 1 им. А. Н. Барсукова г. Коврова, Елена Таланова, учитель начальных классов школы № 44 г. Владимира, Анна Тюкова, учитель истории и обществознания школы №17 им. Героя Советского Союза П. С. Маштакова г. Коврова, Анна Федосеева, учитель английского языка лицея-интерната № 1 г. Владимира.