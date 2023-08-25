Во Владимире «вора в законе» осудят за высокое положение в преступном мире

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщают прокуратура Владимирской области и Следственное управление СК России по Владимирской области, коллегия присяжных заседателей признала достаточными доказательства для вынесения обвинительного вердикта 58-летнему уроженцу Грузии, который обвинялся в редко применяемой статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

По версии следствия, мужчина не позднее 2011 года был «коронован» представителями преступного мира, получив статус «вора в законе», являющегося высшим в иерархической лестнице преступности. С этого времени он поддерживал идеи криминальной субкультуры и продвигал идеи криминальной идеологии среди заключенных, с которыми отбывал наказание, либо находился в следственных изоляторах.

При этом он дважды был судим за дезорганизацию деятельности пенитенциарных учреждений, а в октябре 2019 года в СИЗО-1 перекрикивался с другими арестованными и сообщил им о своем положении, а также назвал прозвище.

В ближайшее время Владимирский областной суд вынесет мужчине приговор, сам он вину не признал.