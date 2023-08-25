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НовостиОбщество25 августа 2023 6:15

Во Владимирской области предлагают ввести награду для учителей

Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Заксобрания
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Олег УКЛАДОВ

Правительство Владимирской области предлагает ввести новую награду для педагогов.

Для признания особого статуса педагогических работников разработан и внесён в Законодательное Собрание области проект закона об учреждении медали «Педагогическая слава земли Владимирской».

В случае его принятия уже в 2023 году эта награда будет вручаться работникам образовательных организаций. В Год педагога и наставника предусмотрены премии всем награждённым этими медалями, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале.