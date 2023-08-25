В Суздальском районе ликвидируют вторую смену в школах

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24 августа состоялось августовское педагогическое совещание. Губернатор Александр Авдеев отметил, что ведётся масштабная работа по созданию новых мест в образовательных организациях.

В этом году во Владимирской области одновременно велось строительство восьми новых школ. Одна из них, в селе Сновицы Суздальского района, откроется 1 сентября. Это корпус для начальных классов на 240 мест. Благодаря этому будет полностью решена проблема второй смены в Суздальском районе.

Продолжается возведение школ в Коврове, Покрове, Гусь-Хрустальном и Вязниках, реконструкция здания школы в Лакинске, стартовало строительство ещё двух: во владимирском микрорайоне Сновицы-Веризино и Суздале.

«Не на всех объектах темпы строительства таковы, как следует, причины в основном объективные: трудности с поставками материалов, нехватка кадров из-за большого количества строящихся социальных объектов и частного жилья в регионе, безусловно, срабатывает и человеческий фактор. Однако, вопреки всем трудностям, процесс продолжается. В 2024-2025 годах все строящиеся школы должны быть завершены», - подчеркнул Александр Авдеев.

В планах - возведение школ в Александрове и микрорайоне Юрьевец. Они включены в Программу развития Владимирской области.