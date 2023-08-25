Во Владимире дополнительно отремонтируют 15 автомобильных дорог

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, в настоящее время в областном центре ведутся работы по ремонту проезжей части на Вокзальном спуске от улицы Карла Маркса до улицы Вокзальной, по самой улице Карла Маркса от Коммунального спуска до Вокзального спуска, а также по Коммунальному спуску от улицы Большая Московская до улицы Карла Маркса.

В то же время, власти объявили о поиске подрядчиков на ремонт дополнительных участков, расположенных в разных районах города

Отремонтировать планируется следующие автомобильные дороги:

- микрорайон Юрьевец, ул. 1-я Полетная;

- микрорайон Юрьевец, ул. Немцово поле;

- микрорайон Коммунар, ул. Центральная;

- улица 3-й Толмачевский проезд;

- улица 16 лет Октября (от ул. Почаевской до д.36 по ул.16 лет Октября);

- улица Пугачева (от д. 53-а до д. 79);

- улица Тихонравова (от д.12 до д. 4)

- улица Большая Московская (от д. 54 до д. 68)

- улица Стрелецкая (от ПК 12+00 до ПК 13+10)

- улица Суздальская (от ПК 0+68 до ПК 5+48)

- улица Хлебозаводская (от ул. Мостостроевской до д.12 по ул. Хлебозаводской)

- внутриквартальная дорога от д. 26 по ул. Куйбышева до ГБПОУ ВО «Владимирский индустриальный колледж»;

- внутриквартальная дорога от ФАД М-7 «Волга» до поворота на ГБПОУ ВО «Владимирский индустриальный колледж»;

- автомобильная дорога «Волга» - Энергетик - Семеновское;

- автомобильная дорога «Юрьевец-Спасское».