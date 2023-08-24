В Судогде больной спинальной мышечной атрофией не может получить лекарство

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Судогодского района была проведена проверка соблюдения законодательства о льготном лекарственном обеспечении.

Поводом к проверке стало обращение местного жителя, которому врачи поставили диагноз «ассоциированная спинальная мышечная атрофия». Мужчина является инвалидом третьей группы и нуждается в очень дорогих препаратах для проведения патогенетического лечения.

Препарат ему должны предоставлять бесплатно, однако система регионального здравоохранения этого не сделала, так что пациенту пришлось обращаться в надзорное ведомство.

По результатам проверки в Судогодский районный суд прокуратура направила иск, потребовав от Минздрава Владимирской области обеспечить больного необходимым препаратом. Иск находится на рассмотрении.