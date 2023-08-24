Во Владимирской области с начала сезона украдено более 70 велосипедов

. Фото: Андрей АБРАМОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, чаще всего велосипеды крадут из подъездов, с территорий детских площадок и из дворов. Кроме того, нередко пропадает двухколесный транспорт, оставленный у магазинов.

Так, 23 августа в Муроме сразу двое владельцев остались без велосипедов. В первом случае из подъезда увели «двухколесного коня» стоимостью 19 тысяч рублей, во втором случае на улице похитили велосипед за 15 тысяч.

А 20 августа в Коврове из подъезда жилого дома стащили велосипед стоимостью 14 тысяч рублей, причем похититель взломал противоугонный трос.

В Гусь-Хрустальном велосипед за 16 тысяч рублей украли с лестничной площадки в жилом доме, также повредив как противоугонный трос, так и оцинкованную цепь, на которую пристегивался транспорт.

В общей сложности с начала велосезона, стартовавшего в мае, во Владимирской области похищено более 70 велосипедов. В связи с этим полицейские призывают людей к бдительности, а наши эксперты среди велосипедистов настоятельно советуют своих «железных коней» завозить в квартиру, даже если они будут там мешать — это самый надежный способ избежать кражи.