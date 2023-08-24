Школы Владимирской области закупают новые учебники по истории

фото пресс-службы Минпроса России

Министерство образования Владимирской области заказало в издательстве «Просвещение» учебники «История России» и «Всеобщая история» для 10-11 классов.

В школы региона уже поступило более 15 тысяч экземпляров, еще около 24 тысяч поступят к 1 сентября. В итоге школы получат 39,4 тысячи новых учебников истории.

«Учебники по этому предмету для 5–9-х классов планируется подготовить к началу следующего учебного года», - уточняет министр образования области Светлана Болтунова.

Издание состоит из четырех книг: «История России» (10-й класс), «Всеобщая история» (10-й класс), «История России» (11-й класс) и «Всеобщая история» (11-й класс).

Авторы впервые синхронизировали два курса – историю России и всеобщую историю. В новых книгах полностью переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах. Появился раздел с 2014-го по сегодняшний день.

Включены параграфы о спецоперации России на Украине. Есть блок о роли России в глобальных мировых событиях, подчеркнута роль Великой Отечественной войны в общем исходе. Его главное отличие в том, что в учебнике по всеобщей истории значительно большее внимание уделяется странам Африки, Азии и Латинской Америки.

Все пособия уже включены в федеральный перечень учебников.