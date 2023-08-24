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НовостиПроисшествия24 августа 2023 10:32

В Гороховецком районе задержал подозреваемый в краже мопеда

Во Владимирской области полицейские раскрыли кражу стоявшего на приусадебном участке мопеда
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи Гороховецкого района завершили расследование уголовного дела по факту кражи двухколесного транспорта. Обвиняемым по делу проходит 50-летний местный житель.

По версии следствия, минувшей осенью неоднократно судимый мужчина пробрался на приусадебный участок 55-летнего жителя Гороховца и утащил оттуда мопед стоимостью 42 тысячи рублей.

Технику он успел дешево продать, но в итоге полицейские нашли нового владельца и мопед изъяли. Сам обвиняемый вину полностью признал и раскаялся, в то время как мототранспорт возвращен законному владельцу.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гороховецкий районный суд, куда оно поступило с утвержденным обвинительным заключением.