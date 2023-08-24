Юные владимирцы сыграют матч с Дмитрием Сычевым и Евгением Алдониным

Дмитрий Сычев Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

27 августа во Владимире, в спорткомплексе «Торпедо», в 10 часов состоится Всероссийский детский футбольный турнир «Чемпионат Победителей». Он организован благотворительным фондом социальной поддержки и развития потенциала личности «Ветер Добрых Перемен».

На малой спортивной арене встретятся команды детей участников СВО, воспитанников социально-реабилитационных центров, учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, центров содействия семейному воспитанию, а также ребят из многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Восемь команд сыграют в отборочных матчах, затем в плей-офф и в финалах определят победителя и обладателя титула «Король пенальти».

А затем состоится «гала-матч», в котором юные спортсмены сыграют с командой звёзд футбола. В её составе кроме именитых игроков владимирского «Торпедо» на поле выйдут двукратный чемпион России Евгений Алдонин, бронзовый призёр чемпионата Европы Дмитрий Сычёв и Руслан Пименов.

Кроме того, для участников турнира и зрителей запланированы показательные выступления брейк-дансеров, мастер-классы, аквагрим и полевая кухня.