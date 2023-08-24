Во Владимире под обвалами грунта погиб рабочий

фото регионального Следкома

Региональный следком завел уголовное дело в отношении 37-летнего работника коммерческой фирмы. Он подозревается в "причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

По предварительным данным, 56-летний работник, находясь в вырытой траншее, выполнял монтажные работы для устройства наружных сетей дренажной системы на территории крупного предприятия во Владимире. Из-за того, что подозреваемый, который был ответственным за производство работ и обеспечение требований охраны труда, не принял мер к соблюдению техники безопасности, произошел обвал грунта. Рабочего засыпало землей, и он скончался, сообщили в Следкоме.

Следователями назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.