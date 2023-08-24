Владимирцы встретятся с известным космонавтом Антоном Шкаплеровым

Фотография с сайта НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина

26 августа в суздальском кремле в рамках акции «Ночь кино» в 19 часов пройдёт встреча с космонавтом-испытателем, Героем России, одним из центральных действующих лиц фильма «Вызов» Антоном Шкаплеровым, а в 20 часов начнётся показ этого фильма.

Антон Шкаплеров на одной из встреч с молодёжью сказал: «Главное - поставить перед собой правильную цель. Я ведь тоже не супермен, вырос в Севастополе в обыкновенной семье, круглым отличником не был, не устанавливал олимпийских рекордов, тем не менее четыре раза слетал в космос. А теперь вот еще и в кино снялся».

В фильме «Вызов» Антон Шкаплеров играет сам себя. Так достовернее. И вообще фильм близок к реальности, это первый в мире полнометражный художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе профессиональными кинематографистами. Режиссер фильма – Клим Шипенко. В ролях: Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков и др.

Бесплатные билеты на мероприятия «Ночи кино» Владимиро-Суздальского музея-заповедника можно оформить на сайте музея или в кассах музея-заповедника за 30 минут до начала показа, мест хватит всем.