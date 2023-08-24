Владимирские гимнастки завоевали бронзу на международных соревнованиях

фото с сайта регионального Правительства

В Москве прошли международные соревнования «III этап Кубка сильнейших». Сборная Владимирской области показала отличный результат.

В групповых упражнениях по результатам многоборья по программе мастеров спорта наша сборная вышла в финал в упражнении с лентами и мячами и завоевала бронзовые медали. В составе команды выступали Александра Абашкина, Ульяна Вагина, Арина Захарова, Ксения Субботина и Ксения Царева.

В индивидуальной программе выступали две владимирские гимнастки и обе вошли в десятку сильнейших: среди девушек 14 лет и старше наша Анна Николаева стала шестой, Алина Галочкина по программе юниорок также заняла 6 место.

Теперь наши спортсменки готовятся к финалу, который пройдёт в Москве в октябре.