Во Владимире у нетрезвого водителя конфисковали автомобиль «BMW X5»

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении жителя Владимира. Он признан виновным в вождении в нетрезвом виде.

Установлено, что 22 апреля этого года, мужчина, будучи привлечённым к административной ответственности за нетрезвое вождение, вновь сел пьяным за руль принадлежащего ему автомобиля. В СНТ «Содышка» его остановили сотрудники ДПС. В ходе освидетельствования водителя на состояние опьянения концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе превысила предельно допустимую более, чем в 3 раза, сообщает областная прокуратура.

Приговором суда виновному назначено 300 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года. Принадлежащий осужденному автомобиль «BMW X5» конфискован в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.